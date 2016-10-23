Fırsatçılık yapmayın

Kredi kartı ve kredi borçlarının yapılandırılması için hükümetin verdiği 72aylık hak bankalar tarafından kötüye kullanılınca devreye Başbakan Binali Yıldırım girdi. Dün TAKVİM'de yer alan haberde bankaların yüksek faiz istedikleri yönünde Başbakan Yıldırım'a şikayetler ulaştırıldığı duyurulmuştu. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Bankacıları uyarıyorum. Lütfen reel sektörün sesine kulak verin. Tefeciliği bırakın. Gerçekekonomiye dönün. Yarın bir gün ekonomiye kaynak aktarmaya çalışacaksınız, ama geç olacak. Duyduğunuz her haber üzerine 'Aman biraz daha teminatları artıralım, biraz daha faizleri arttıralım.' Bu akıllı insan işi değil. Yok etmeyi değil, yaşatmayı hedef alın. Ya bunu kendiliğinizdenyaparsınız, ya da bunusize yaptırırız" dedi. Borç yapılandırmasında yüksek faizler istendiğini belirten yıldırım şöyle konuştu: "Kardeşim yapılandırma getirdik. 1 lira borcunu 3 lirayaçıkartıp yapılandırıyorsunuz. Bu fırsatçılıktır. Bundan vazgeçmeleri lazım. Türkiye ekonomisinin görünümü ile bankaların durumu örtüşmüyor. Bu da Türkiye'ye yakışmıyor."
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