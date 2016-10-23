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Fırsatçılık yapmayın

Yıldırım yapılandırma leri yükselince lara ‘Tefecilik ve fırsatçılık yapmayın, devreye gireriz’ dedi

Başbakan Yıldırımdan bankalara sert uyarı
Kredi kartı ve kredi borçlarının yapılandırılması için hükümetin verdiği 72 aylık hak lar tarafından kötüye kullanılınca devreye Başbakan Binali Yıldırım girdi. Dün TAKVİM'de yer alan haberde bankaların yüksek istedikleri yönünde Yıldırım'a şikayetler ulaştırıldığı duyurulmuştu. Bunun üzerine açıklamalarda bulunan Yıldırım, "Bankacıları uyarıyorum. Lütfen reel sektörün sesine kulak verin. Tefeciliği bırakın. Gerçek ekonomiye dönün. Yarın bir gün ekonomiye kaynak aktarmaya çalışacaksınız, ama geç olacak. Duyduğunuz her haber üzerine 'Aman biraz daha teminatları artıralım, biraz daha faizleri arttıralım.' Bu akıllı insan işi değil. Yok etmeyi değil, yaşatmayı hedef alın. Ya bunu kendiliğinizden yaparsınız, ya da bunu size yaptırırız" dedi. Borç yapılandırmasında yüksek faizler istendiğini belirten yıldırım şöyle konuştu: "Kardeşim yapılandırma getirdik. 1 lira borcunu 3 liraya çıkartıp yapılandırıyorsunuz. Bu fırsatçılıktır. Bundan vazgeçmeleri lazım. Türkiye ekonomisinin görünümü ile bankaların durumu örtüşmüyor. Bu da Türkiye'ye yakışmıyor."
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