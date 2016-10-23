Emekliye zamlı maaş

Milyonlarcaemeklinin beklediğizamlar 2 ay sonramaaşlara yatacak. Yapılanhesaplamalara göre,en düşük memuremeklisi maaşıbin 752 lirayaçıkacak,ayrıca bunaenflasyonfarkıeklenmesiihtimalide var. İşçi ve Bağ-Kuremeklileri ise yeni maaşınıöğrenmek için bu yılın ikinciyarısında gerçekle-şecekenflasyonu bekleyecek.Tahmini rakamlara göre;en düşük aylık esnafemeklilerinde bin 204 liraya,2000'den önce emekli olanSSK'lılarda bin 386 lirayayükselecek.SSK ve Bağ-Kur emeklileriher yılın Ocak ve Temmuzdönemlerinde, bir önceki 6aylık dönemde gerçekleşenenflasyon kadar zam alıyor.2016'nın ikinci 6 aylıkdönemindegerçekleşen enflasyon, SSK veBağ-Kur emeklilerinin Ocakzammını belirleyecek. TürkiyeEmekliler Derneği (TÜED)verilerine göre; halen endüşük maaş 2000'den önceSSK'dan emekli olanlardabin 339, sonra emekliolan SSK'lılarda798, Bağ-Kur esnafemeklilerinde bin163, Bağ-Kur tarımemeklilerinde ise 916 liraseviyesinde.
YÜZDE 3.5 FARK
Yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde olması bekleniyor. Yüzde 3.5 civarında çıkarsa; Ocak'ta en düşük maaş 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda bin 386, 2000'den sonrakilerde 826, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 204, Bağ- Kur tarım emeklilerinde ise 948 liraya yükselecek. Temmuz'da maaşları yüzde 5 artırılan memur emeklileri Ocak'ta da yüzde 3 zam alacak.
YENİ YILA YENİ ÜCRET
Emekliler her yıl iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında tüm emeklilerin maaşlarında artış meydana geliyor. 2016 yılında ise bu zamlara ilaveten ayrıca seyyanen 100 lira da ödenmişti. Bu artış sadece emeklilere değil, bu yıl içinde emekli olacak çalışanların da maaşlarına ekleniyor.
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