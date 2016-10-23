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2 ay sonra 12 milyon nin ı artıyor. Buna göre emeklis andığı emeklilerinin alacağı en düşük maaş 1.752 liraya çıkacak. a göre ’lılar ise en az 1.386 lira alacak

Emekliye zamlı maaş
Milyonlarca nin beklediği lar 2 ay sonra lara yatacak. Yapılan hesaplamalara göre, en düşük memur emeklisi maaşı bin 752 liraya çıkacak, ayrıca buna farkı eklenmesi ihtimali de var. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri ise yeni maaşını öğrenmek için bu yılın ikinci yarısında gerçekle-şecek enflasyonu bekleyecek. Tahmini rakamlara göre; en düşük aylık esnaf emeklilerinde bin 204 liraya, 2000'den önce emekli olan 'lılarda bin 386 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yılın Ocak ve Temmuz dönemlerinde, bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon kadar zam alıyor. 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını belirleyecek. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) verilerine göre; halen en düşük maaş 2000'den önce SSK'dan emekli olanlarda bin 339, sonra emekli olan SSK'lılarda 798, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 163, Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise 916 lira seviyesinde.

YÜZDE 3.5 FARK
Yılın ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3'ün üzerinde olması bekleniyor. Yüzde 3.5 civarında çıkarsa; Ocak'ta en düşük maaş 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda bin 386, 2000'den sonrakilerde 826, Bağ- Kur esnaf emeklilerinde bin 204, Bağ- Kur tarım emeklilerinde ise 948 liraya yükselecek. Temmuz'da maaşları yüzde 5 artırılan memur emeklileri Ocak'ta da yüzde 3 zam alacak.

YENİ YILA YENİ ÜCRET
Emekliler her yıl iki kez zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında tüm emeklilerin maaşlarında artış meydana geliyor. 2016 yılında ise bu zamlara ilaveten ayrıca seyyanen 100 lira da ödenmişti. Bu artış sadece emeklilere değil, bu yıl içinde emekli olacak çalışanların da maaşlarına ekleniyor.
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