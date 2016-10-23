Çanakkale Köprüsü ÇED onayını aldı

Türkiye'nin en prestijli ulaşım projelerinden İstanbul-Çanakkale- Balıkesir Otoyol Projesi'nin ÇED raporu onaylandı. İstanbul Silivri'den başlayarak Çanakkale Köprüsü'nü de içine alacak şekilde devam edecek otoyol, Balıkesir'de son bulacak. Toplam 352 kilometre uzunluğunda olması planlanan yolun Tekirdağ-Çanakkale bölümünün yapımına 18 Mart 2017'de başlanacak. Proje ile 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşak ile 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak.
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