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ÇED onayını aldı

Çanakkale Köprüsü ÇED onayını aldı
Türkiye'nin en prestijli ulaşım projelerinden İstanbul-Çanakkale- Balıkesir Otoyol Projesi'nin onaylandı. İstanbul Silivri'den başlayarak 'nü de içine alacak şekilde devam edecek otoyol, Balıkesir'de son bulacak. Toplam 352 kilometre uzunluğunda olması planlanan yolun Tekirdağ-Çanakkale bölümünün yapımına 18 Mart 2017'de başlanacak. Proje ile 31 viyadük, 5 tünel, 30 köprülü kavşak ile 143 alt ve üst geçit köprüsü yapılacak.

ZEYNEL YAMAN
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