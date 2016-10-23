Çağrıya 45 saniye sınırı

Enerjide müşteri memnuniyetine odaklı yeni dönemin mimarı olan Enerjive Tabii Kaynaklar BakanıBerat Albayrak'ın mayıs ayında Trabzon'da 21 elektrik dağıtım firmasından istediği kriterler bir bir yerine getiriliyor. Bakan Albayrak, elektrik dağıtım firmalarına yönelik 4 kriter belirledi. Albayrak, şirketlerin tedarik kalitesi, yatırımlar, müşteri hizmetleri ve kurumsal iletişim alanında sürekli denetleneceğini açıkladı. Bunun üzerine çağrı merkezleri ardı ardına açılırken uyması gereken standartlar da belirlendi. Şirketlerin çağrı merkezleri, kendilerini arayan abonelerin en geç 45 saniye içinde operatöre bağlanabilmesini sağlayacak. Enerji Piyasası DüzenlemeKurumu (EPDK), yönetmeliği yayımladı. Sesli yanıt sisteminin ana ve alt menülerinde geçen sürelere, bu bölümlerde yapılan duyuru ve bilgilendirmeler de dahil olacak. Çağrı merkezleri, şikayetleri, belirlenen konu başlıkları ve sıklıklarına göre tasnif edecek. Her başvuru için bir takip numarası oluşturulacak ve arayan kişiye sesli yanıt sistemi veya operatör tarafından bildirilecek. Şirketler her yıl Mart ayında çalışmalarıyla ilgili raporu EPDK'ya sunacak.
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