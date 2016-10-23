Bağ-Kur’luya toplu ödeme müjdesi

Emeklilik yaşını doldurduğu halde prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur'lular, borçlarını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. SosyalGüvenlik Kurumu (SGK) Başkanı SelimBağlı'nın verdiği bilgiye göre, 1 milyon790 bin Bağ-Kur'lunun kuruma 8 milyarlira prim borcu bulunuyor. Şimdiye kadar birikmiş 8 milyar liralık toplam prim borcu için 160 bin Bağ-Kur'lu başvuru yaptı. SGK, borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla kredi anlaşması da yaptı.
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