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’luya müjdesi

Bağ-Kur’luya toplu ödeme müjdesi
Emeklilik yaşını doldurduğu halde borcundan dolayı olamayan 'lular, larını kapattıkları takdirde hemen aylık bağlatabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı'nın verdiği bilgiye göre, 1 milyon 790 bin Bağ-Kur'lunun kuruma 8 milyar lira prim borcu bulunuyor. Şimdiye kadar birikmiş 8 milyar liralık toplam prim borcu için 160 bin Bağ-Kur'lu başvuru yaptı. , borcunu peşin ödeyerek kapatmak isteyen Bağ-Kur'lular için kamu bankaları başta olmak üzere bazı bankalarla kredi anlaşması da yaptı.
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