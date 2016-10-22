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Tabela değişti

Tabela değişti
Türkiye'nin en büyük 5'inci özel bankası olan Finansbank, Qatar National Bank (QNB) Group'un satın alması sonrasında faaliyetlerini QNB Finansbank adıyla sürdürme kararı aldı. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, "İsmimiz değişecek ancak müşterimize verdiğimiz hizmet kalitemiz daha da artacak. olduk, gücümüze güç kattık" dedi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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