Kotil’e yeni görev

Türk Hava Yolları (THY) GenelMüdürü Temel Kotil, 11 yıldır yürüttüğügörevinden dün yayımladığı bir mesajlaayrıldığını duyurdu. Türk Havacılık veUzay Sanayi (TAI) genel müdürü olmasıbeklenen Kotil, mesajında "THY'denayrılma kararımı, şahsıma hava ve uzayteknolojileriyle ilgili yeni bir görev teklifedilmesinden dolayı almış bulunuyorum"dedi. THY'deki kariyerine 2003'te teknikgenel müdür yardımcısı olarak başlayan ve2005'te THY Genel Müdürlüğü'ne atananKotil'in ayrılışı bugün resmen gerçekleşecek.
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