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Kotil’e yeni görev

Kotil’e yeni görev
Türk Hava Yolları () Genel Müdürü Temel Kotil, 11 yıldır yürüttüğü görevinden dün yayımladığı bir mesajla ayrıldığını duyurdu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) genel müdürü olması beklenen Kotil, mesajında "THY'den ayrılma kararımı, şahsıma hava ve uzay teknolojileriyle ilgili yeni bir görev teklif edilmesinden dolayı almış bulunuyorum" dedi. THY'deki kariyerine 2003'te teknik genel müdür yardımcısı olarak başlayan ve 2005'te THY Genel Müdürlüğü'ne atanan Kotil'in ayrılışı bugün resmen gerçekleşecek.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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