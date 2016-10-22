FETÖ’nün MÜSİAD oyunu

MÜSİAD’a olan ilginin son dönemde çok arttığını belirten Başkan Nail Olpak, ‘FETÖ’cüler kendilerini aklamak için bize üye olmaya çalışıyor. Tarihimizde en fazla üyelik reddi kararını bu dönemde verdik’ dedi
Teröristbaşı Fetullah Gülen'e hizmet eden FETÖ'cüler, aklanmanın yollarını aramaya başladı. Köşeye sıkışan örgüt üyeleri, soluğu MüstakilSanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) kapısında aldı. Özellikle FETÖ'nün iş dünyası örgütü TUSKON'dan ayrılan işadamları, MÜSİAD'a üye olarak kendinitemize çıkarma çabasına girdi.MÜSİAD Başkanı Nail Olpak, derneklerine olan ilginin son dönemde çok artığını belirterek, "Üye kabulü için mümkün olduğunca frendeyiz. Tarihimizde en fazla üyelik reddi kararı bu dönemde veriliyor. TUSKON'dan kopanlardan MÜSİAD'a başvuranlar oluyor. Aklanmak için MÜSİAD'a üye olmaya çalışanlar oluyor" dedi. Olpak, MÜSİAD'a üye olmak isteyen iş insanlarına, "Üye kabulünde her zaman çok titiz davranıyoruz. Hükümete yakın duruyoruz diye gelecekseniz hiç gelmeyin. Gerçektençalışacak, derneğimize katkıda bulunacakolan gelsin" diyerek seslendi.
'TUSKON EU'YA TAKİP
FETÖ ile bağlantılı TUSKON'un Brüksel'de Türkiye aleyhine çalışmalarına devam edebilmek için kapatılmadan önce Aralık 2015'te kurduğu TUSKON EU, yakın takibe alındı. Dışişleri Bakanlığı, derneğinTürkiye aleyhine yaptığı çalışmalar,ilişki ağı ve finans kaynaklarıyla ilgiliolarak araştırma başlattı. Kurulduğundan beri takip altında olan derneğin üyelerinin, Türkiye'de geçmişte yaptığı faaliyetler didik didik araştırılıyor. Dışişleri uzmanları, Türkiye'den kaçan FETÖ üyelerinin de TUSKON EU'da faaliyet gösterdikleri iddialarının geldiğini belirtiyor. TUSKON EU'nun kuruluş belgesine göre; yönetimde Serdar Yeşilyurt, Muhammet Yılmaz ve Ebubekir Işık yer alıyor. 8 Aralık 2015'te kâr amacı gütmeyen kuruluş olarak resmileşen TUSKON EU'nun ilk adresi, Brüksel'in dışındaki bir ev olarak görülüyor. 25 Nisan 2016'da AB kurumları yakınlarındaki yeni adresine taşınan TUSKON EU adına Avrupa Parlamentosu'na üç kişi akredite edildi. TUSKON'un, AB kurumlarıyetkilileri ve AP üyeleri nezdinde deTürkiye aleyhine temaslarda bulunduğubiliniyor. TUSKON EU, Aktif Dernekler Federasyonu (FEDACTIO) ile de ortak çalışmalar yürütüyor.
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