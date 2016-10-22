  1. 5 bin korucu alınıyor
  2. Faiz şikayeti

Brezilyalı lar geldi

Brezilyalı anguslar geldi
Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 10 bin 500 sığırı taşıyan gemi Tekirdağ Limanı'na yanaştı. Alınan bilgiye göre, Bakanlar Kurulu'nun 400 bin baş besilik sığır ithalat yetkisi verdiği 'nca, Güney Amerika'dan 10 bin 500 angus ve hereford cinsi kasaplık hayvan alındı. Brezilya'dan gelen 'Nada' isimli gemi önceki gün akşam saatlerinde Tekirdağ Limanı'na yanaştı. Gemideki 10 bin 500 hayvan kontrollerin ardından Et ve Süt Kurumu tarafından Edirne'nin İpsala ilçesinde kiralanan bir çiftliğe kamyon ve tırlarla gönderildi. Hayvanlardan elde edilen etler taze karkas olarak piyasaya sürülecek.
Etiketler: ,
  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar