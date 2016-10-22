Brezilyalı anguslar geldi

Et ve Süt Kurumu tarafından ithal edilen 10 bin 500 sığırı taşıyan gemi Tekirdağ Limanı'na yanaştı. Alınan bilgiye göre, Bakanlar Kurulu'nun 400 bin baş besilik sığır ithalat yetkisi verdiği Et ve Süt Kurumu'nca, Güney Amerika'dan 10bin 500 angus ve hereford cinsikasaplık hayvan alındı. Brezilya'dan gelen 'Nada' isimli gemi önceki gün akşam saatlerinde Tekirdağ Limanı'na yanaştı. Gemideki 10 bin 500 hayvan kontrollerin ardından Et ve Süt Kurumu tarafından Edirne'nin İpsala ilçesinde kiralanan bir çiftliğe kamyon ve tırlarla gönderildi. Hayvanlardan elde edilen etler taze karkas olarak piyasaya sürülecek.
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