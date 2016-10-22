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5 bin alınıyor

5 bin korucu alınıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu ve Güneydoğu'daki STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle yaptığı toplantıda larla ilgili önemli kararlar alındı. 5 bin yeni korucunun alınması 5 yılda bir devlete ödediği 4 bin liralık silah harcının alınmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Korucular için 'geçici' ya da 'köy korucusu' tanımı kullanılmayacak. Adları 'güvenlik korucusu' olarak tanımlanacak. Korucuların sosyal ve özlük haklarında iyileştirme yapılacak. 55 olan emeklilik yaşının da 40 ya da 45 olması planlanıyor. Emekliye ayrılacak korucuların kadrolarına da akrabaları alınacak.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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