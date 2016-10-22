5 bin korucu alınıyor

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın Doğu veGüneydoğu'daki STK temsilcilerive kanaat önderleriyle yaptığıtoplantıda korucularla ilgiliönemli kararlar alındı. 5 binyeni korucunun alınması5 yılda bir devlete ödediği 4bin liralık silah harcınınalınmaması konusunda görüşbirliğine varıldı. Korucular için'geçici' ya da 'köy korucusu'tanımı kullanılmayacak. Adları'güvenlik korucusu' olaraktanımlanacak. Korucuların sosyalve özlük haklarında iyileştirmeyapılacak. 55 olan emeklilikyaşının da 40 ya da 45 olmasıplanlanıyor. Emekliye ayrılacakkorucuların kadrolarına daakrabaları alınacak.
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