Vakıfbank, orta vadeli tahvil ihraç programı kapsamında 5 yıl vadeli 500milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca 2.5 kat talep geldi. Moody's'in yanlı kararından bir ay sonra gelen bu ihracın tutarı 2.225 milyardolarla cevap niteliğinde oldu. VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "Son bir haftalık süreçte ülkemizden yapılan eurobond ihraçlarındaki artışa ve piyasaların dikkatinin Arap ülkelerinin borçlanma işlemlerine kaymış olmasına rağmen, tahvil ihraç işlemimize 140 yatırımcıdan 2.5 katcivarında talep topladık" dedi.
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