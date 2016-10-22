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2.5 kat talep geldi

2.5 kat talep geldi
Vakıfbank, orta vadeli ihraç programı kapsamında 5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi. İhraca 2.5 kat talep geldi. Moody's'in yanlı kararından bir ay sonra gelen bu ihracın tutarı 2.225 milyar dolarla cevap niteliğinde oldu. VakıfBank Genel Müdürü Halil Aydoğan, "Son bir haftalık süreçte ülkemizden yapılan eurobond ihraçlarındaki artışa ve piyasaların dikkatinin Arap ülkelerinin borçlanma işlemlerine kaymış olmasına rağmen, tahvil ihraç işlemimize 140 yatırımcıdan 2.5 kat civarında talep topladık" dedi.
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  • 22 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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