Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Denizli İhracatçılar Birliği tarafından düzenlenen 'DENİB üzerinden 2015 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren üyeler' ödül töreninde konuştu.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli İhracatçılar Birliği'nin düzenlediği "DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde 2015 yılında DENİB üzerinden en fazla ihracat yapan 40 firmaya ödüllerini verdi.

"15 BİN İHRACATÇIMIZA YEŞİL PASAPORT VERECEĞİZ"

İhracatçıya verilecek yeşil pasaportlarla ilgili bilgiler veren Bakan Zeybekci, "Yaklaşık olarak 15 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz. İlk defa açıklıyorum burada.Kriterlerini söylüyorum, 1 ile 10 milyon dolar arası ihracat yapan şirkete 1 pasaport hakkı, 10-25 milyon dolar arası 2, 25-50 milyon dolar arası 3, 50-100 milyon dolar arası 4, 100 milyon dolar üzerinde 5 yeşil pasaport hakkı o şirkete tahsis edilecek.

Şirketin uygun gördüğü çalışanlarına verilmek kaydıyla. Çalışanı ayrılırsa şirket yazacak yazısını, iptal ettirecek, yeni çalışanına verdirecek. İhracat desteklerinde iddia ediyorum dünyada en iddialı teşvikleri önümüzdeki yıldan itibaren göreceksiniz. İhracatını artırana nakdi olarak destek vereceğiz" diye konuştu.

Türkiye olarak çok farklı şeyler yapmak ve çok farklı adımlar atmak istediklerini anlatın Zeybekci, "Türkiye, yeni bir dünya kurulacaksa, o yeni dünyayı kuran ülke olmak zorunda. Biz edilgen ülke olamayız" ifadelerini kullandı.