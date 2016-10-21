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’a 1 milyon

Türk Telekom’a 1 milyon abone
Gelirleri 2016'nın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11.4 artarak 4.1 milyar TL'ye ulaşan Türk Telekom, bir önceki yılın aynı dönemine göre FAVÖK'te yüzde 14.5 artışla 1.5 milyar TL'ye ulaştı. Şirket, toplam sayısını 38.5 milyona yükseltti. 'un yılbaşından bu yana net abone kazanımı ise 1 milyonu aştı.
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