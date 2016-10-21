Yaklaşık 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği promosyonda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülen çalışma tamamlandı. Şimdi gözler Başbakan Binali Yıldırım'a çevrildi. Emekliler, "Promosyonu çözeceğiz" diyen Başbakan Yıldırım'ın vereceği kararı bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu BaşkanıMehmet Selim Bağlı, emeklilere promosyonla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Emekliler için 22 bankaya aylık 17 milyar lira para yattığını vurgulayan Bağlı, "Promosyon konusunda görüşmeleri, yapılabilecek her şeyi yaptık. Sayın Bakanımız çok güzel bir açıklama yaptı, 'Düğümü Sayın Başbakanımız çözecek' dedi. Biz her türlü çalışmayı yaptık, büyüklerimizin önüne koyduk, onlar da inşallah düğümü çözecek" şeklinde konuştu. Bu açıklamayla birlikte Başbakan Yıldırım'ın vereceği karar için meraklı bekleyiş başladı. Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Çalışma veSosyal Güvenlik Bakanımız MehmetMüezzinoğlu bu konuda çalışmaları yürütüyor. Bunlar neticelenince yaptığı çalışmaları bize getirecek. Onun gelmesini bekliyoruz. Bize geldiğinde devreye girip, kararımızı vererek sorunuçözeceğiz" şeklindeki sözleri de umutları yükseltti.
3 YILLIK ÖDEME
Promosyonda tutarın maaşa göre değişmesi bekleniyor. Bu konuda kademelendirme yapıldığı, emeklilerin maaşının denk geldiği kademedeki kadar promosyon alacağı belirtiliyor. Bu uygulama hayata geçerse, daha yüksek alan emekli daha yüksek promosyon alacak. Ayrıca emeklilere 3'er yıllık periyodlarla promosyon ödemesi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bu durumda emekliler, 3 yıllık toplu promosyon ödemesi alabilecek.
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