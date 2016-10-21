Memura fazla mesai zammı

Devlet memurlarının fazla mesaiücretleri, yeni yılda saatte 9 kuruşartarak 1 lira 83 kuruşa yükselecek. 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerine göre; memurların saat başı fazla çalışma ücreti yeni yılda yüzde 5.2 artış gösterecek. 1 lira 74 kuruş olan saat başı fazla çalışma ücreti, 1 Ocak 2017'den itibaren 1 lira 83 kuruş olarak uygulanacak. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde çalışan personele ve makam şoförlerine ayda 90 saati, genel müdürlüklerin merkez teşkilatlarında görevli şoförlere de yeni yılda 60 saati geçmemek üzere 1.83 lira yerine 1.93 lira fazla mesai ücreti verilecek.
ÜNİVERSİTEDE ARTIŞ
Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlar ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden gerçekleştirdikleri fazla çalışma karşılığında kendilerine izin verilme imkanı bulunmayanlara da ayda 90 saati aşmamak üzere yeni yılda 1.83 lira ek çalışma ücreti ödenecek. Harcırah Kanunu uyarınca verilecek yurt içi gündelik ve tazminat tutarları da belirlendi. Yeni yılda TBMM Başkanı ve Başbakan'a ödenecek yurt içi gündelik tutarı 60.34 liradan 63liraya çıkacak. Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, bakanlar, milletvekilleri, kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, TBMM Genel Sekreteri, orgeneraller, oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanlarının yurt içi gündeliği de 55 liradan 57.5liraya yükselecek. En alt kademedeki memura ise 34.18 lira yerine 36.25 liraödenecek.
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