Elektriğe indirim müjdesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını 'sıfırlama' potansiyeline sahip olan güneş enerjisi için Konya Karapınar'da oluşturulan dünyanın en büyük yenilenebilir enerji kaynak alanını inceledi. Burada kurulacak bin megavat kapasiteli dünyanın en büyük (fotovoltaik) güneş santrali ihalesinin Aralık'ta yapılacağını açıklayan Bakan Albayrak, santralin elektrik fiyatlarının düşmesine neden olacağını müjdeledi. Albayrak, "Karapınar yatırımıyla rekabet ortamının oluşmasının yanı sıra, enerji maliyetleri de aşağı çekilecek. İnşallah yıl sonunda göreceğiz ki bu maliyetler düşmüş olacak, bu maliyetler elektrik fiyatlarının da düşmesi ve daha rekabetçi fiyatlar demek" diye konuştu. İhale ile birlikte yeni bir dönemin başlayacağını kaydeden Albayrak, ihaleye şimdiden ABD, Çin ve Avrupa'daki pek çok ülkeden talip olduğunu, Konya'ya ihaleyle birlikte 1.3 milyar dolarlık yatırım geleceğini söyledi.



DURMAK YOK...

Enerjide de felsefelerinin "Durmak yok yola devam" olduğunu vurgulayan Bakan Albayrak, güneş santralinin kurulması ile 600 bin haneye yetecek 1.7 milyar kilovat saat elektrik üretileceğini açıkladı.



BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Enerji Bakanı Albayrak, dünyanın en büyüğü olacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesi ile ilgili şu bilgileri verdi:



İhaleyi kazanan firma asgari yılda 500 megavat üretim kapasitesine sahip bir fabrika kurmak zorunda olacak. Fabrika diğer bölgelerden gelecek talepleri karşılama noktasında da ihracat yapabilecek.



Yaklaşık 2 bin hektarlık bir alanda gerçekleşecek projede, yerli teknoloji ve yerli Ar-Ge ile yerli mühendis istihdam şartı da konuldu. Yerli mühendis şartı yüzde 80 olarak uygulanacak.



Fabrika kurulumunda 700, işletmesinde 350 ve Ar-Ge'de 100 mühendis olmak üzere, en az bin kişiye istihdam sağlanacak.



RÜZGAR ENERJİSİ İHALESİ 2017'DE

Bakan Albayrak, "Güneş enerjisi ihalesinin bir benzerini inşallah 2017'nin ilk çeyreğinde rüzgar alanında da yapacağız" diyerek, şunları kaydetti: "Türkiye enerji konusunda fakir bir ülke, bu gerçekliğe rağmen yatırımlarını ve büyümesini devam ettiriyor. Bunun için daha fazla yerli ve yenilenebilir kaynaklar çerçevesinde devam edeceğiz. Rüzgardaki üretim sahalarını ve bölgeyi az çok netleştirdik. Birden fazla alan söz konusu olabilir. Önümüzdeki yılın başında yatırımcının ilgi duyabileceği yerleri alternatif şekilde sunacağız."



'TUZAKLARA KARŞIN BÜYÜYECEĞİZ'

Enerji Bakanı Albayrak, Konya'da Meram ile Sakarya'da EDAŞ çağrı merkezlerinin açılışını yaptı. Burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin 79 milyonun hafızalarında yer ettiğini ve unutulmayacağını belirten Albayrak, "Hiçbirimiz 15 Temmuz'daki insanlar değiliz. Olmamalıyız da. Türkiye'ye karşı oynanan oyunların çok daha farkında olarak bugün dünden çok daha fazla çalışmak zorundayız. Birileri ne yaparsa yapsın, hangi tuzakları kurmaya çalışırsa çalışsın Türkiye büyümeye devam edecek" dedi. Bakan Albayrak, elektrik dağıtımında 2016-2020 döneminde 18 milyar lira yatırım yapılacağını hatırlatarak, "TEİAŞ ana omurga sisteminde bir o kadar yatırımı da biz yapacağız. 4 bin teknik personel arızalarla mücadele için göreve başlatılacak" şeklinde konuştu.



