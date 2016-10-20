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, ile bilet satacak

THY, UnionPay ile bilet satacak
Türk Hava Yolları (THY), internet sitesinden İş Bankası sanal POS altyapısını kullanarak, UnionPay logolu kartları kabul etmeye başladı. İşbirliği kapsamında, dünyanın dört bir yanından gelecek kart sahipleri, 'nin internet sitesinden online bilet satın alabilecek. İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "THY geniş bir kitleye erişebilme imkanı bulacak" dedi.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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