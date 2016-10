Promosyona özel zam

açıklamasıyla sevinirken," çağrısıyaptı. Emekliler, bu durumun promosyon tutarını artıracağıdüşüncesinde.Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı, yaklaşık6 aydır bankalarla, emeklilerepromosyon için pazarlıkyürütüyor. Özel bankalar,pazarlık görüşmelerindeancak Türkiye'nin her yerindeşubelerinin bulunmaması,emeklilerin aylık almaktazorlanacağı dikkate alınarakelendi. Promosyon masasındasadece kamu bankaları kalırken;gelinen nokta emeklilerinbeklentilerini karşılamadı."Promosyonu çözeceğiz"açıklamasıyla yenidenheyecanlanan emekliler,özel bankaların pazarlıklarayeniden dahil olması gerektiğidüşüncesinde. Böylece masadaşu an tek başına olan kamubankalarının teklifini artıracağıbeklentisi bulunuyor.arayan emekliler, şu görüşleri dilegetiriyor:"Promosyon ancak rekabet olursa artar. Halen özel bankalar, maaşımızı şubelerine taşımamız karşılığındavaran para ya da puan tekliflerinde bulunuyor. Pazarlık masasına özel bankalar yeniden oturursa, promosyon tutarı yükselecektir. Maaşların büyük bölümünü kamu bankaları aracılığıyla ödeniyor. Maaş pastasının. Emekli müşterilerin özel bankaya kayacağı endişesi olursa belki teklifi artırırlar." Emekliler ayrıca, promosyon konusunun artık bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.