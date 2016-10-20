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Başbakan’ın ‘u çözeceğiz’ açıklamasıyla sevinen emeklilerden çağrı geldi: Pazarlık masasına özel bankalar dahil edilsin. Bu sayede ödenecek miktara zam yapılır

Promosyona özel zam
Emekliler, Başbakan Binali Yıldırım'ın "Promosyonu çözeceğiz" açıklamasıyla sevinirken, "Pazarlık görüşmelerine özel bankalar katılsın" çağrısı yaptı. Emekliler, bu durumun tutarını artıracağı düşüncesinde. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yaklaşık 6 aydır bankalarla, emeklilere promosyon için pazarlık yürütüyor. Özel bankalar, pazarlık görüşmelerinde daha cazip teklifte bulundu ancak Türkiye'nin her yerinde şubelerinin bulunmaması, emeklilerin aylık almakta zorlanacağı dikkate alınarak elendi. Promosyon masasında sadece kamu bankaları kalırken; gelinen nokta emeklilerin beklentilerini karşılamadı. Başbakan Yıldırım'ın "Promosyonu çözeceğiz" açıklamasıyla yeniden heyecanlanan emekliler, özel bankaların pazarlıklara yeniden dahil olması gerektiği düşüncesinde. Böylece masada şu an tek başına olan kamu bankalarının teklifini artıracağı beklentisi bulunuyor. TAKVİM'i arayan emekliler, şu görüşleri dile getiriyor:

REKABET AVANTAJI
"Promosyon ancak rekabet olursa artar. Halen özel bankalar, maaşımızı şubelerine taşımamız karşılığında 300 liraya varan para ya da puan tekliflerinde bulunuyor. Pazarlık masasına özel bankalar yeniden oturursa, promosyon tutarı yükselecektir. Maaşların büyük bölümünü kamu bankaları aracılığıyla ödeniyor. Maaş pastasının yüzde 80'i kamu bankalarında. Emekli müşterilerin özel bankaya kayacağı endişesi olursa belki teklifi artırırlar." Emekliler ayrıca, promosyon konusunun artık bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.
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  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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