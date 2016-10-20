Promosyona özel zam

Emekliler, BaşbakanBinali Yıldırım'ın"Promosyonu çözeceğiz"açıklamasıyla sevinirken,"Pazarlık görüşmelerine özelbankalar katılsın" çağrısıyaptı. Emekliler, bu durumunpromosyon tutarını artıracağıdüşüncesinde.Çalışma ve SosyalGüvenlik Bakanlığı, yaklaşık6 aydır bankalarla, emeklilerepromosyon için pazarlıkyürütüyor. Özel bankalar,pazarlık görüşmelerinde dahacazip teklifte bulunduancak Türkiye'nin her yerindeşubelerinin bulunmaması,emeklilerin aylık almaktazorlanacağı dikkate alınarakelendi. Promosyon masasındasadece kamu bankaları kalırken;gelinen nokta emeklilerinbeklentilerini karşılamadı.Başbakan Yıldırım'ın"Promosyonu çözeceğiz"açıklamasıyla yenidenheyecanlanan emekliler,özel bankaların pazarlıklarayeniden dahil olması gerektiğidüşüncesinde. Böylece masadaşu an tek başına olan kamubankalarının teklifini artıracağıbeklentisi bulunuyor. TAKVİM'iarayan emekliler, şu görüşleri dilegetiriyor:
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"Promosyon ancak rekabet olursa artar. Halen özel bankalar, maaşımızı şubelerine taşımamız karşılığında 300 liraya varan para ya da puan tekliflerinde bulunuyor. Pazarlık masasına özel bankalar yeniden oturursa, promosyon tutarı yükselecektir. Maaşların büyük bölümünü kamu bankaları aracılığıyla ödeniyor. Maaş pastasının yüzde 80'ikamu bankalarında. Emekli müşterilerin özel bankaya kayacağı endişesi olursa belki teklifi artırırlar." Emekliler ayrıca, promosyon konusunun artık bir an önce çözüme kavuşmasını istiyor.
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