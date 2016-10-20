Günlük eve anlık ceza

Günlük ev kiralayan emlakçılara ağır cezalar geliyor. Özellikle terör örgütleri ve fuhuş çeteleri tarafından rağbet gören günlük ev kiralama işinde gerekli bildirimde bulunmayan emlakçılara, suç örgütleri ve terörörgütlerine yardım veyataklık etmekten cezaverilebilecek. Günlük evlerle ilgili Maliye ve Emniyet'in çalışmaları hızlandırılırken, Gümrükve Ticaret Bakanlığı da yönetmelik çalışması yapıyor. Planlanan düzenlemeyle, önüne gelen emlakçılık yapamayacak. Emlakçıların belli standartlara sahip olması gerekecek. Evini günlük kiraya verenlerin ticaret yaptıkları için otel gibi değerlendirilmesi ve esnaf odasına kayıt yaptırarak vergi ödemesi gerekecek. Günlük kiralama sırasında kiracının kimlik bilgilerinibildirmeyen emlakçılar, suça karışan ve haklarında arama kaydı bulunanlara yardım ve yataklık yapmış sayılacak. Fuhuş çeteleri ve terör örgütlerine fırsat tanıyan emlakçılar, ağır cezalar alabilecek. Günlük kiralanan evlerin cezai işlemlerinde otellerde olduğu gibi bir yöntem izlenmesi üzerinde duruluyor. Yönetmelik ile terör örgütleri başta olmak üzere suça bulaşmış olanlara önemli bir darbe vurulacak.
KAYITDIŞILAR
Emlakçılar, daire sahiplerinden aylık olarak kiraladıkları evleri müşterilerine günlük olarak yüksek bedelle kiraya verebiliyor. Örneğin; aylık bin TL'ye kiralanan daire, günlük 100-150 TL'lik bedelle kiraya verilebiliyor. Yapılan işlem kayıt dışı ve vergi alınamıyor.
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