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krediyle geliyor

SGK ile Ziraat’in imzaladığı protokol ile erken emekliliğe de düşük faizli kredi imkanı sağlandı. Doğum ya da askerlik borçlanması yaparak emekli maaşı bağlanabilecek kişiler, kredi çekerek emekli olacak, taksitler maaştan kesilecek

Erken emeklilik krediyle geliyor
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) kısa süre önce Ziraat Bankası ile imzaladığı protokol, yüzbinlerce kişiye emeklilik yolunu açtı. Protokol ile, Bağ-Kur prim borcunu yapılandırarak emekli olabilecek durumda bulunan ancak nakit sıkıntısı yaşayanlara düşük faizli kredi imkanı sağlandı. Ancak sağlanan bu imkan sadece Bağ-Kur prim borcu nedeniyle emekli olamayanlarla sınırlı kalmadı. Protokolle; askerlik ya da doğum borçlanması yapması durumunda emekli aylığı bağlanabilecek kişiler de düşük faizli kredi kapsamına alındı. Sosyal güvenlik il/ merkez müdürlüklerine başvuruda bulunup buradan alacağı 'emekli olabilecek' yazısıyla Ziraat Bankası'na müracaat edenler krediyi kullanabilecek. Böylece erken emekli olunacağı gibi, bağlanacak emekli aylığıyla da kredinin geri ödemesi yapılabilecek.



6 YIL KAZANIYOR
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur kadınlar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için 3 çocuğa kadar borçlanma yapabiliyor. Her çocuk için 2 yıl borçlanılabiliyor. 3 çocuk için doğum borçlanması, anneye 2 bin 160 gün, yani 6 yıl prim kazandırıyor. Erkekler de askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Askerliği işe girmeden önce yapanlar, borçlanma yaparak emeklilik yaşını erkene çekiyor. İş hayatına atıldıktan sonra askerlik yapanlar da borçlanma yapabiliyor. Ancak burada yaşı geri çekme durumu olmuyor. Eksik primler tamamlanıyor.
Etiketler:
  • 20 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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