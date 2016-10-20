Erken emeklilik krediyle geliyor

SGK ile Ziraat’in imzaladığı protokol ile erken emekliliğe de düşük faizli kredi imkanı sağlandı. Doğum ya da askerlik borçlanması yaparak emekli maaşı bağlanabilecek kişiler, kredi çekerek emekli olacak, taksitler maaştan kesilecek
Sosyal GüvenlikKurumu'nun (SGK)kısa süre önce ZiraatBankası ile imzaladığıprotokol, yüzbinlerce kişiyeemeklilik yolunu açtı.Protokol ile, Bağ-Kur primborcunu yapılandırarakemekli olabilecek durumdabulunan ancak nakit sıkıntısıyaşayanlara düşük faizlikredi imkanı sağlandı. Ancaksağlanan bu imkan sadeceBağ-Kur prim borcu nedeniyleemekli olamayanlarla sınırlıkalmadı. Protokolle; askerlikya da doğum borçlanmasıyapması durumunda emekliaylığı bağlanabilecek kişiler dedüşük faizli kredi kapsamınaalındı. Sosyal güvenlik il/merkez müdürlüklerinebaşvuruda bulunup buradanalacağı 'emekli olabilecek'yazısıyla Ziraat Bankası'namüracaat edenler krediyikullanabilecek. Böyleceerken emekli olunacağı gibi,bağlanacak emekli aylığıylada kredinin geri ödemesiyapılabilecek.
6 YIL KAZANIYOR
SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur kadınlar, sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için 3 çocuğakadar borçlanmayapabiliyor. Her çocuk için 2 yıl borçlanılabiliyor. 3 çocuk için doğum borçlanması, anneye 2 bin 160 gün, yani 6 yıl primkazandırıyor. Erkekler de askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabiliyor. Askerliği işe girmeden önce yapanlar, borçlanma yaparak emeklilik yaşını erkeneçekiyor. İş hayatına atıldıktan sonra askerlik yapanlar da borçlanma yapabiliyor. Ancak burada yaşı geri çekmedurumu olmuyor. Eksik primler tamamlanıyor.
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