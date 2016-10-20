Dolar çakıldı gözler Merkez’de

Türkiye'de dolar kuru üzerinden kriz algısı yaratma operasyonu bir kez daha boşa çıktı. Kur üzerindeki oyun planlayanlar başarılı olamadı. Salı günü 3.114 TL ile tarihi rekorunu yenileyen dolar, dün gelişmekte olan ülkelere girişin hızlanmasının da etkisiyle 3.0679 TL'ye kadargeriledi. Türk Lirası dolar karşısında yüzde0.85 ile gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en fazla değer kazanan para oldu. Bu gelişmeler yaşanırken piyasanın gözü bugün yapılacak Merkez Bankası Para PolitikasıKurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Mart ayından bu yana gerçekleştirdiği 7 toplantıda 2.5 puanlık indirim yapan Merkez Bankası'nın bugün de borç verme faizini 25 baz puandaha düşürmesi bekliyor. Böylece indirimin tüm faiz oranlarına yansıması da bekleniyor. Bu arada dün Borsa da günü yüzde 1.11 yükseliş ile 79.210 puandan tamamladı.
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