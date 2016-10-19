Ücrete garanti

Milyonlarca çalışanı rahatlatan açıklama geldi. Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelirin vergi nedeniyle bin 300 liranın altına düşmesini engelleyeceklerini, çalışmanın tamamlandığını söyledi. Vatan KDV İhtisas Vergi Dairesi'ni ziyaret eden, ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ağbal, özellikle Kasım ayı başından itibaren bir grup asgari ücretlinin eline geçen net tutarın bin 300 liranın altına düşmesi durumuyla karşı karşıya kaldığını, bu konuyu hükümet olarak değerlendirdiklerini aktardı. Son 3 aya ilişkin olarak gelirleri bin 300 liranın altına düşen çalışanların bu kayıplarını telafi etmek üzere çalışmayı tamamladıklarını ve çalışmanın BakanlarKurulu'nda kabul edildiğini belirten Ağbal, "Bunun yaklaşık 1 milyar liralık yükü mevzubahis. Bunun için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda Bakanlık olarak hazırlıklarımız tamam. Uygulama zamanı gelmedenönce hukuki olarak gereğininyapılmasıyla ilgili çalışmaları takipediyorum" dedi.
ÇALIŞMA YETİŞECEK Bakan Ağbal, "Hiçbir sıkıntı yok. 1Kasım'dan önce bu düzenleme hayatagirecek ve işverenlerimiz bordro üzerindeçalışanların ücretlerinde asgari geçimindirimini artırımlı olarak uygulamaksuretiyle bu uygulamayı yapacak. Kimseendişe etmesin. Herhangi bir şekildeuygulamanın hayata geçmesi konusundabir sıkıntı olmayacak. Bu konudagerekli hukuki çalışmalar o tarihten öncetamamlanmış olacak" diye konuştu.
3.8 MİLYONKİŞİ BARIŞTI
Bakan Ağbal, vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin şu ana kadar almış oldukları başvuru sayısının 3 milyon 786 bin olduğunu belirterek, "Yapılandırılan alacak tutarı 31.3 milyar lira. Bu kapsamda yapılan tahsilat tutarı ise 951 milyon lira" dedi. Yapılandırmada öngörülen son başvuru tarihinin 31 Ekim olduğunu hatırlatan Ağbal, bu kanunun mükellefler için tarihi bir fırsat olduğunu, mükelleflerin borçlarını adeta ana parayı ödeyerek kapattığını söyledi.
80 BİN YERİNE 35 BİN TL
Ağbal, 'peşin ödeme indirimi' gibi daha önceki kanunlarda olmayan bir uygulama başlattıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: "Vatandaşın vergi borcu belli. Burada indirim yapmıyoruz. Ama borç zamanında ödenmediğinde yıllık yüzde 15-16 faiz hesaplanıyor, biz bu faizleri enflasyona göre hesaplanmış biçimde düşürüyoruz. Mesela, vatandaşın 30 bin lira vergi borcu var. 3 yılda borç tahminen 80 bin liraya varıyor. Bu 50 bin liralık faizi siliyoruz ve son 3 yılın enflasyon oranlarını dikkate alarak bir faiz hesaplıyoruz. Bu durumda borç 40 bin lira oluyor. Bunu taksitli ödeyebilir. Peşin öderse 10 bin liralık faizin yarısını tekrar siliyoruz. Vergi dairesinin kapısında girerken 80 bin lira olan borç, 35 bin liraya iniyor."
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