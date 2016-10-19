Köprü bahane zam şahane

Anadolu'dan gelip 3. Köprü'yü geçerek İstanbul'a ulaşan ürünlere zam bombardımanı başladı. Sudan meyve ve sebzeye, taşıma ücretlerinden mobilyaya kadar pek çok ürüne 3. Köprü zammı geldi.
SUYA 0.65 LİRA ZAM
Hayat Su Beylikdüzü bayisi, "9.75 TL olan 19 litrelik damacana su, 2 gün önce 10.40 TL oldu. Firmadan bize aktarılan bilgiye göre 3. Köprü geçiş ücretlerinin yüksek olması nedeniyle damacanabaşına 0.65liralık zam yapıldı" dedi. Danone Hayat Su tüketici yetkilileri de zammı doğruladı.
MEYVE VE SEBZEYE DE YANSIDI
Üretici ile market arasında fiyatları artıran zincir halkasına 3. Köprü de eklendi. TÜMESKOM Başkanı Burhan Er, "Antalya'dan İstanbul Hali'nin kapısına bin 500 liraya gelen araç, bugün 3. Köprü nedeniyle bin 800 liraya geliyorsa bu durumu ürüne yansıtmak zorunda kalıyorum. Artan mazot da olsa, köprü de olsa, yol da olsa değişmez. Fiyat artışı ürüne yansır" diye konuştu. Er, bu durumun market rafında da zam olarak sonuçlanacağını ifade etti.
YÜZDE 10 ŞAŞIRTTI
3. Köprü ücretlerini fiyatlarına yansıtanlardan biri de mobilyacılar. Anadolu yakasında satış yapan mobilyacılar da nakliyeden kaynaklanan 300 liralık ücreti ürünlere yansıtmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Sancaktepe'de mobilyacılık yapan Hakan Ayas, hem uzayan yol hem de geçiş ücretinin yüksekliği nedeniyle mobilya nakliye ve taşıma maliyetlerinin arttığını, bunu da ürüne yüzde 10 olarakyansıttıklarını söyledi.
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