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Havalimanında kiralama dönemi

Havalimanında kiralama dönemi
İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak isteyen şirketler için alan kiralama süreci başladı. İGA, metrekare kiralama değerlerini, Kamu Özel İşbirliği ücret tarifesini baz alarak hazırlayacak. Tarife, DHMİ'nin onayının ardından resmiyet kazanacak. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Keskin, "Metrekare fiyatlarında DHMİ'nin belirlediği tarifeye sadık kaldık" dedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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