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buluşması

HASİAD buluşması
Hadımköy Arnavutköy Sanayici ve İşadamları Derneği () tarafından Hadımköy Meydanı'nda düzenlenen HASİAD EXPO -Sanayi Etkinliği'ne 70'in üzerinde firma katıldı. HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ, "İstanbul'un çeşitli bölgelerinde üretim yapan çeşitli sektör temsilcilerinin bir araya gelerek işbirliği içerisine girmeleri ve tanışmaları için böyle bir girişimi başlattık" dedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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