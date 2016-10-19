Bu ay emekli ol 300 TL'yi al

Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklileri için ekstra 100 liralık seyyanen zammı hayata geçiren hükümet, bu düzenlemeyle sadece emeklileri değil, emekli adaylarını da sevindirdi. Çıkarılan yasa ile 2016 yılı içerisinde SSK ve Bağ- Kur'dan emekli olacaklara da 100 liralık seyyanenzamdan yararlanma imkanı getirildi. 31 Aralık2016 tarihine kadar SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan herkes, bu 100 liralık zammı alabilecek. Bu tarihten sonra emekli olanlar ise söz konusu artıştan yararlanamayacak. Mevcut emekliler, rutin zamlara ilave yapılan bu artış sayesinde yıllık bin200 lira gelir artışı elde etti. Ocak'ta emekli olanlar da aynı artışı elde ederken; Şubat'ta emekliye ayrılanlar da bu yasa sayesinde ayda 100, bu yıl ise bin 100 liralık avantaja kavuştu. Bu ay emekli maaşı bağlananlar da 100 liralık seyyanen zamdan yararlanacak. Maaşları 100 liralık seyyanen zam yansıtılarak bağlanacak. Bu kişilerin böylece ekstra zam yoluyla bu yıl elde edeceği avantaj 300 lira olacak. Bu 100 liralık ekstra zam düzenlemesi sadece SSKve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Memur emeklileri bu zam kapsamında bulunmuyor. Hükümet, memur emeklilerine ise Eylül 2015'te ortalama 100 liralık ekstra bir artış yapmıştı.
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