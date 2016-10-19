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Bu ay emekli ol 300 TL'yi al

Ocak’ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılan 100 liralık seyyanen zam, yıl içinde emekli olanlara da yansıtılıyor

Emekliye 300 TL fazla maaş
Ocak'ta SSK ve Bağ- Kur emeklileri için ekstra 100 liralık seyyanen zammı hayata geçiren hükümet, bu düzenlemeyle sadece emeklileri değil, emekli adaylarını da sevindirdi. Çıkarılan yasa ile 2016 yılı içerisinde SSK ve Bağ- Kur'dan emekli olacaklara da 100 liralık seyyanen zamdan yararlanma imkanı getirildi. 31 Aralık 2016 tarihine kadar SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olan herkes, bu 100 liralık zammı alabilecek. Bu tarihten sonra emekli olanlar ise söz konusu artıştan yararlanamayacak. Mevcut emekliler, rutin zamlara ilave yapılan bu artış sayesinde yıllık bin 200 lira gelir artışı elde etti. Ocak'ta emekli olanlar da aynı artışı elde ederken; Şubat'ta emekliye ayrılanlar da bu yasa sayesinde ayda 100, bu yıl ise bin 100 liralık avantaja kavuştu. Bu ay bağlananlar da 100 liralık seyyanen zamdan yararlanacak. Maaşları 100 liralık seyyanen zam yansıtılarak bağlanacak. Bu kişilerin böylece ekstra zam yoluyla bu yıl elde edeceği avantaj 300 lira olacak. Bu 100 liralık ekstra zam düzenlemesi sadece SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Memur emeklileri bu zam kapsamında bulunmuyor. Hükümet, memur emeklilerine ise Eylül 2015'te ortalama 100 liralık ekstra bir artış yapmıştı.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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