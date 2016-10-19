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Bosna’da Türk pilici

Bosna’da Türk pilici
180 şubesiyle Bosna Hersek'in en büyük zinciri olan Bingo ile anlaşma yapan Keskinoğlu, Bosna'ya; 2017 sonuna kadar 1 milyon dolarlık ihracat yapacak. Bingo marketlerinde ürün satışı yapacak ilk Türk markasının olduğuna dikkat çeken Keskinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi Keskin Keskinoğlu, "Bosna pazarı için hedefimiz 3 yıl içinde bu rakamı 2 katına çıkarmak" dedi.
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  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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