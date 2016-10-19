  1. İşten ayrılacağınızı önceden bildirin
  2. Esnafa kredi

’nın iştiraki satılık

Bank Asya’nın iştiraki satılık
Tasarruf Sigortası Mevduat Fonu (TMSF), 'nın üç iştiraki Asya Emeklilik ve Hayat, Asya Yatırım Menkul Değerler ve Işık Sigorta'yı satışa çıkardığını açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; Asya Emeklilik ve Hayat'ın 30 milyon adet hisseden müteşekkil ortaklık yapısında mevcut, Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye ait olan 29 milyon 397 bin adet hissenin tamamı ihaleyle satışa sunuldu. Satışa sunulan hisselerin muhammen bedeli toplam 33 milyon 218 bin 610 TL/Krş olarak belirlendi.
Etiketler: ,
  • 19 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar