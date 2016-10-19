Bank Asya’nın iştiraki satılık

Tasarruf Sigortası Mevduat Fonu(TMSF), Bank Asya'nın üç iştiraki AsyaEmeklilik ve Hayat, Asya YatırımMenkul Değerler ve Işık Sigorta'yısatışa çıkardığını açıkladı. Kurumdanyapılan açıklamaya göre; Asya Emeklilikve Hayat'ın 30 milyon adet hissedenmüteşekkil ortaklık yapısında mevcut,Asya Katılım Bankası A.Ş.'ye aitolan 29 milyon 397 bin adet hissenintamamı ihaleyle satışa sunuldu. Satışasunulan hisselerin muhammen bedelitoplam 33 milyon 218 bin 610 TL/Krşolarak belirlendi.
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