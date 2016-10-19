Türkiye Vodafone Vakfı'nın Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği 'Yarını Kodlayanlar' projesi kapsamında Mardinli kız çocuklarına kodlama eğitimi verildi. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, "Kodlama bilen çocuklar, 'gigabit toplumu'nun hem mimarları hem de aktörleri olacak. Kodlama eğitimlerinin ilk etabında 232 kız öğrenciye eğitim verdik. Mardin'deki eğitimde 15 kız çocuğunu bilgisayarla tanıştırdık" dedi.