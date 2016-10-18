Promosyon sevinci

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR
TAKVİM'in duyurduğu açıklamanın ardından gazetemizi arayan emekliler, 'Artık son viraja girildi. Başbakanımız bu işi çözecek', 'Çalışmaların sonucunu nihayet alacağız', 'Memurlar gibi promosyona kavuşmak için gün sayıyoruz' diyerek mutluluklarını yansıttı. Başbakan Yıldırım, promosyonla ilgili, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müezzinoğlu bu konuda çalışmaları yürütüyor. Bunlar neticelenince yaptığı çalışmaları bize getirecek. Onun gelmesini bekliyoruz. Bize geldiğinde devreye girip, kararımızı vererek sorunu çözeceğiz" demişti. Bakan Müezzinoğlu da promosyonda emeklileri memnun edecek bir sonuca ulaşmak için görüşmelerin bir süre daha devam edeceğini belirterek, Başbakan Yıldırım ile yapılacak değerlendirmenin ardından promosyonun detaylarının belli olacağını söylemişti.
TUTARI MAAŞ BELİRLEYECEK
Edinilen bilgiye göre; promosyonun tutarında emeklilerin maaş tutarları belirleyici olacak. Promosyon için maaşa göre 4 kademe belirlendi. Bu kademeler de '500 liranın altında maaş alanlar', '500-bin lira arası maaş alanlar', 'bin-2 bin lira arası maaş alanlar' ve '2 bin lira üstü maaş alanlar' şeklinde oluştu. Her bir kademe için farklı bir promosyon tutarı belirlenmesi benimsendi. Yani emekliler için 4 ayrı promosyon tutarı olacak. Emekli, maaşının denk geldiği kademe için belirlenen promosyonu alacak. 3 yıllık promosyon toplu ödenecek, ilk ödemeler bu yılın sonunda yapılacak. Ayrıca promosyon tutarında maaşı bankada tutma süresinin de etkili olması bekleniyor.
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