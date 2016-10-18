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Jeopolitik riskler dikkate alındı

Jeopolitik riskler dikkate alındı
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Musul operasyonunun ekonomiye yansımalarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Türkiye aktif dış politika çerçevesinde gerekli adımları atıyor. Kamu maliyesi olarak alınması gereken kararlar neyse gereğini yapmaya devam ediyoruz. Hesaplarda jeopolitik riskler dikkate alındı."
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