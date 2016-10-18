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İzmir’den ’ye parça parça

İzmir’den FETÖ’ye parça parça altın
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'ya parça parça has altın sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 30 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, Eldem Kuyumculuk'a ait hisselerin hileli yollarla başkasına devredildiği anlatılarak, 3 tutuklu sanık hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ila 10 yıl hapis cezası istendi. Polis, 1 Ağustos'ta düzenlediği operasyonda Semih S., Ahmet İ. ve Furkan Ç.'yi göza almış ve altınlara el koymuştu.
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