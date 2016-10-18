İzmir’den FETÖ’ye parça parça altın

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı FetullahGülen'in yaşadığı Pensilvanya'ya parçaparça has altın sevkiyatı yaptıkları iddia edilen 3 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 30 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkemece kabul edilen iddianamede, EldemKuyumculuk'a ait hisselerin hileli yollarla başkasına devredildiği anlatılarak, 3 tutuklu sanık hakkında 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ila 10 yıl hapis cezası istendi. Polis, 1 Ağustos'ta düzenlediği operasyondaSemih S., Ahmet İ. ve Furkan Ç.'yi gözaltına almış ve altınlara el koymuştu.
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