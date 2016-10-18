Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, IMF'den bir heyet olağan "Madde 4" görüşmeleri kapsamında Türkiye'ye gelecek.

Heyet, 19-24 Ekim tarihlerinde İstanbul'da özel sektör ve mesleki kuruluş temsilcileri ile görüşmeler yaptıktan sonra, 24-31 Ekim tarihlerinde Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.

"4. MADDE GÖRÜŞMELERİ "

IMF üyesi bir ülkenin, fon ile hiçbir anlaşma yapmaması halinde bile, IMF kuruluş anlaşmasından kaynaklanan "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor. Fon, sanayileşmiş ülkeleri de bu çerçevede denetliyor.

IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her bir üye ülkenin ekonomik gelişmelerine ilişkin, ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.

Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.