  1. Bakan Ağbal'dan sevindiren açıklama

'den kritik kararı!

Uluslararası Para Fonu () heyeti, 'yi ziyaret edecek.

IMFden kritik Türkiye kararı!

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 'den bir heyet olağan "Madde 4" görüşmeleri kapsamında 'ye gelecek.

Heyet, 19-24 Ekim tarihlerinde İstanbul'da özel sektör ve mesleki kuruluş temsilcileri ile görüşmeler yaptıktan sonra, 24-31 Ekim tarihlerinde Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.

"4. MADDE GÖRÜŞMELERİ "
IMF üyesi bir ülkenin, fon ile hiçbir anlaşma yapmaması halinde bile, IMF kuruluş anlaşmasından kaynaklanan "4. Madde Konsültasyon Çalışması" çerçevesinde düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor. Fon, sanayileşmiş ülkeleri de bu çerçevede denetliyor.

IMF, üye ülkelerin yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her bir üye ülkenin ekonomik gelişmelerine ilişkin, ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor.

Söz konusu çalışmalar, IMF Kuruluş Anlaşması'nın 4. maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden "Madde 4 Görüşmeleri" olarak isimlendiriliyor.
Etiketler: , ,
  • 18 Ekim 2016, Salı 18:32
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar