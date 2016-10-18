Faturada indirim

Elektrik faturalarını düşürmek mümkün. Aylık fatura 120 liranın üzerindeyse, elektrik şirketi değiştirilerek yüzde 15 indirim sağlanabiliyor. Böylece yılda 216 lira cepte kalıyor. Yasaya göre; yılda 3600 kilovatsaat veya ayda 120 liralık elektrik faturası ödeyenler, elektrik tedarikçisini dilediği gibi seçebiliyor. Bu kapsama giren tüketicilere 'serbest tüketici' deniliyor. Piyasada 150 elektrik perakende satış şirketi (tedarikçi) var. Hepsi piyasadan pay kapmak için yüzde 15-20'lere varan indirimler vaad ediyor. Bu da aylık 120 liralık faturada 18 lira indirim anlamına geliyor. Fatura arttıkça, indirim de artıyor. Böylece yılda bir fatura bedavaya getirilebiliyor. Elektrik alınan şirket, bir telefonla, maille ya da SMS'le değiştirilebiliyor. Müşteri 'Serbest tüketici olacağım' diyerek, mesaj atıyor. İndirimli elektrik için evrak ve prosedür gerekmiyor. Sadece nüfus cüzdanı ve son elektrik faturası isteniyor. Bir de şirket yetkililerinin getirdiği abonelik sözleşmesini imzalamak yeterli oluyor. 120 TL'lik serbest tüketici limitinin, 2017'de 100 TL olması bekleniyor.
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