Bakan Ağbal'dan sevindiren açıklama





Maliye Bakanı Naci Ağbal, son 3 aya ilişkin olarak gelirleri bin 300 liranın altına düşen çalışanların bu kayıplarını telafi etmek üzere bir çalışmayı tamamladıklarını ve çalışmanın Bakanlar Kurulunda kabul edildiğini belirterek, "Hiçbir sıkıntı yok. Kimse endişe etmesin." dedi.

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ASGARİ ÜCRETTE İRADEYİ ORTAYA KOYDUK

Ağbal, bir basın mensubunun asgari ücretin yılın son 3 ayında bin 300 liranın altına düşeceğine dair yorumlar bulunduğu şeklindeki sözü üzerine, hükümet olarak asgari ücretin bin 300 lira olması konusunda 1 Kasım seçimlerinde bir irade koyduklarını ve bu iradeyi 1 Ocak'ta hayata geçirdiklerini söyledi.



Özellikle kasım ayı başından itibaren bir grup asgari ücretlinin vatandaşın eline geçen net tutarın bin 300 liranın altına düşmesi durumuyla karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Ağbal, bu konuyu hükümet olarak değerlendirdiklerini aktardı.

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"ASGARİ ÜCRETTEKİ KAYBI TELAFİ ETME ÇALIŞMALARIMIZ TAMAMLANDI"

"Son 3 aya ilişkin olarak gelirleri bin 300 liranın altına düşen çalışanlarımızın bu kayıplarını telafi etmek üzere bir çalışmayı tamamladık. Bakanlar Kurulumuzda da bu kabul edildi. Bunun yaklaşık 1 milyar liralık yükü mevzubahis. Bu çalışmayı zaten ozaman da ifade ettik. Bunun için yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu konuda Bakanlık olarak hazırlıklarımız tamam. Uygulama zamanı gelmeden önce hukuki olarak gereğinin yapılmasıyla ilgili çalışmaları takip ediyorum.

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1 KASIM'DAN ÖNCE...

Hiçbir sıkıntı yok. 1 Kasım'dan önce bu düzenleme hayata girecek ve işverenlerimiz bordro üzerinde çalışanların ücretlerinde asgari geçim indirimini artırımlı olarak uygulamak suretiyle bu uygulamayı yapacaklar. Kimse endişe etmesin. Herhangi bir şekilde uygulamanın hayata geçmesi konusunda bir sıkıntı olmayacak. Bu konuda gerekli hukuki çalışmalar o tarihten önce tamamlanmış olacak."