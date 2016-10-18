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54 şirkete atandı

54 şirkete kayyum atandı
Adana'da, /PDY soruşturması kapsamında 54 şirkete atandı. Sahiplerinin bir kısmı firari, bir kısmı ise tutuklu bulunan bu şirketler arasında, Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan Süvari Giyim ve Yağmur Mobilya da yer aldı. Süvari Giyim'in 100'ü Türkiye'de olmak üzere toplam 148 mağazası bulunuyor. Bin 40 çalışanı bulunan şirketin cirosu ise 150 milyon TL. 1967 yılında hazır giyim toptancılığına giren Süvari, 1997 yılından itibaren bilinen perakende markalarından biri oldu. Süvari; Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Irak, Romanya ve Ukrayna'da da bulunuyor.
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