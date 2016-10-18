2017 yılı bütçesinin detayları belli oldu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gelecek yılın bütçe gelirlerinin 2016 yıl sonu tahminine göre yüzde 9,5 oranında artarak, 598,3 milyar liraya ulaşacağını belirterek, "Bütçe gelirlerinin temeli olan vergi gelirlerinin ise yüzde 13,6 oranında artarak, 511,1 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz." dedi.

2017 YILI BÜTÇE TASARISININ DETAYLARI BELLİ OLDU

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Ağbal, 2017 yılında bütçe gelirlerindeki artış olacağını belirterek, "2017 yılında bütçe gelirlerinin 2016 yıl sonu tahminine göre, yüzde 9,5 oranında artarak, 598,3 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bütçe gelirlerinin temeli olan vergi gelirlerinin ise yüzde 13,6 oranında artarak 511,1 milyar liraya ulaşmasını öngörüyoruz." diye konuştu.

Gelecek yıla ilişkin vergi gelirlerinin alt kalemleri hakkında da bilgi veren Ağbal, "Gelir vergisinin 108,9 milyar lira, kurumlar vergisinin 46,2 milyar lira, dahilde alınan KDV'nin 57,1 milyar lira, özel tüketim vergisinin 136,4 milyar lira, ithalde alınan KDV'nin 83,7 milyar lira, motorlu taşıtlar vergisinin 11,3 milyar lira, damga vergisinin 15,2 milyar lira, harçların 19,8 milyar lira, diğer vergilerin ise 32,6 milyar lira olmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ağbal, 2017 yılı vergi gelir hedeflerinin 2017-19 Orta Vadeli Program varsayımlarına, sektörel gelişmeler hakkında uzman görüşlerine ve 2016 yılında yapılan düzenlemeler ve gelişmelerin yansımalarına dayandığını kaydetti.

"YAPILANDIRMA VERGİ GELİRLERİNİ ARTIRACAK"

Bakan Ağbal, 2017'de ekonomik aktivitede gerçekleşecek artış, dış ticaretteki normalleşme, yatırımlar ve istihdamdaki artış, fiyat, ücret ve kur gelişmeleri ile sektörel satış ve tüketim beklentilerinin gelecek yılın vergi gelir tahminlerinde önemli bir yer tuttuğunu bildirdi.

Ağbal ayrıca, "Vergi borçlarının yapılandırılması, eylül ayında yapılan akaryakıt ÖTV gibi düzenlemeler ile 2016 yılında tütün üreticilerinin yaptığı fiyat artışları da 2017 yılı vergi gelirlerine olumlu katkı yapacaktır." değerlendirmesinde bulundu.