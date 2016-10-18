20 büyük müjde

✖ 78 MİLYARLIK YATIRIM:
Yatırımlara ayrılan pay yüzde 30 artarak 78 milyar liraya çıktı.
✖ REEL SEKTÖRÜN YÜZÜ GÜLECEK:
Sosyal güvenlik işveren prim destekleri başta olmak üzere gelecek yıl reel sektöre toplam 32.4 milyar lira aktarılacak.
✖ BAĞ-KUR'LUYA 1.5 MİLYAR:
Bağ-Kur prim desteği 1.5 milyar liraya ulaşacak.
✖ İŞLETMELERE 22 MİLYAR:
İşletmelerin ödemesi gereken 22 milyarlık prim karşılanacak.
✖ ENERJİ, FAİZ DESTEĞİ:
Yatırım teşviklerinde 583 milyon liralık (kurumlar vergisi indirimi gibi) istisnalar sağlanacak. Enerji, faiz desteği gibi alanlarda işletmelere 600 milyon lira kaynak ayrıldı.
✖ İHRACATA 3 MİLYARLIK
MORAL: İhracata teşvik paketiyle birlikte bütçeden ayrılan kaynak da 3 katına çıkarıldı.
✖ TURİZME 522 MİLYON:
Turizm sektörüne destek için de 522 milyon lira kaynak ayrıldı.
✖ KOBİ'LERE 1.1 MİLYAR:
Küçük ve orta boy işletmeler için 1.1 milyar liralık destek öngörüldü.
✖ ESNAFIN YÜKÜ HAFİFLİYOR:
Esnafa 1.3 milyar liralık kredi faiz desteği verilecek.
✖ ÇİFTÇİYE FAİZ DESTEĞİ:
Tarımsal kredilerde faiz desteği yüzde 37 arttı. Çiftçiye kredi faiz desteği 2.4 milyar liraya yükseldi.
✖ AR-GE'YE 5.8 MİLYARLIK KAYNAK:
Ar-Ge ve inovasyon için 5.8 milyar liralık kaynak aktarıldı.
✖ ULAŞILMAYAN YOKSUL KALMAYACAK:
Sosyal yardımların toplam bütçesi 45 milyar lira olacak.
✖ EVDE BAKIMA, ENGELLİYE DESTEK:
Evde bakıma destek 5.8 milyar lira, engelli ve yakınlarına kullandırılacak destek tutarı da 5.3 milyar lira olarak belirlendi.
✖ TERÖRE İNAT 12 MİLYAR KAYNAK:
Teröre inat Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yatırım hamlesi için 12 milyar lira aktarılacak.
✖ KALKINMA PROJELERİNE ÖNCELİK:
Yerel yönetimlere 58.4 milyar liralık bütçe ayrılırken, bölgesel ve kırsal kalkınma için de kesenin ağzı açıldı.
✖ TARIMA 30.9 MİLYARLIK DOPİNG:
Tarım sektörüne yönelik destekler yüzde 21.5 artış göstererek, toplam 30.9 milyar lira olacak.
✖ YEM VE GÜBREYE 2.7 MİLYAR:
Yem ve gübrede kalkan KDV için çiftçiye 2.7 milyar lira aktarılacak.
✖ BES'E KATKI ARTIYOR:
Yeni yılda Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) 3.9 milyar destek sağlanması öngörülüyor.
✖ ÖĞRENCİYE 9 MİLYAR:
Bütçede yüzde 20 ile en yüksek pay (122 milyar lira) eğitime ayrılırken, toplanan vergi gelirlerinin yüzde 24'ü bu alana gidecek. Yeni yılda 9 milyar liralık burs ve öğrenim kredi desteği sağlanacak.
EN DÜŞÜK MAAŞ 2 BİN 475 TL
Bakan Ağbal, kamu görevlilerine 2017'de yüzde 3+4 zam yapılacağını, ayrıca enflasyon farkı oluşursa bunun da yansıtılacağını söyledi. Kamu görevlileri ve emeklilerin mali ve sosyal haklarında ciddi iyileşmeler sağlandığını belirten Ağbal, "Bazı kamu görevlilerine ilave olarak yapılan iyileştirmeler haricinde tüm kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında Ocak'ta yüzde 6.9, Temmuz'da ise yüzde 5 artış yaptık. Kamu görevlilerimizin özlük haklarında yıllık bazda yüzde 12.25 artış sağlamış olacağız. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 TL iken, 2016 Ekim ayında 2 bin 475 TL'ye çıkarıldı.
60 BİN MEMUR ALINACAK
Kamuda FETÖ'ye yönelik temizlik sürerken; boşalan kadrolara atamalar sürüyor. Yeni yılda da kamu kurumlarına eğitim, güvenlik, yargı başta olmak üzere 60 binin üzerinde personel alınacak.
YAPILANDIRMA KATKISI
Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin Eylül'de 16.9 milyar, Ocak-Eylül döneminde ise 12 milyar lira açık verdiğini belirterek, "Geçen sene aynı dönemde bütçe açığının 13.4 milyar lira olduğu dikkate alındığında 9 aylık bütçe gerçekleşmemiz, geçen seneye göre 1.4 milyar liralık bir iyileşmeyi ifade etmektedir" dedi.
7 MİLYON İLAVE İŞ FIRSATI
Küresel krizden bu yana yaklaşık 7 milyon kişiye ilave istihdam sağlandığını söyleyen Bakan Ağbal, "Böylece OECD ülkeleri arasında en yüksek istihdam artışı sağlayan ikinci ülke olduk. Yine global ekonomik krizden bu yana iş gücüne katılım oranı da yüzde 52 seviyesine geldi" dedi.
Hazal ATEŞ
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