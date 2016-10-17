Tüketiciye faiz şoku

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankaların, tüketici kredilerine yönelik yapılandırma talebinde bulunan borçlulardan aylık yüzde 2.02'ye varan yüksek faizler talep ettiğini öne sürerek, "Bu oran günümüzdeki kredi faiz oranlarının neredeyse iki katıdır. Yani faiz bindiriyorlar" dedi. Son günlerde gelen şikayetlerde yapılandırma konusunun ilk sıraya oturduğunu belirten Ağaoğlu, bankaların başvuranları 'Sizi kapsamıyor' diyerek geri çevirdiğini, yapılandırma talebinde ısrar eden tüketicilerin ise bankaların fahiş faiz oranlarıyla karşılaştığını söyledi.