Tüketiciye faiz şoku

31 / 17
28 / 14
20 / 7
18 / 2
21 / 8
11 / 9
17 / 7
28 / 20
7 / 1
11 / 6
30 / 14
20 / 10
17 / 8
28 / 8
12 / 3
15 / 10
23 / 7
17 / 4
15 / 4
27 / 11
19 / 11
19 / 13
14 / 3
11 / 4
27 / 14
27 / 11
19 / 8
17 / 9
24 / 9
17 / 7
12 / 2
14 / 7
27 / 11
14 / 12
12 / 5
20 / 9
28 / 15
21 / 6
24 / 9
20 / 15
25 / 16
29 / 15
17 / 7
22 / 8
12 / -2
10 / 5
19 / 4
16 / 5
17 / 12
18 / 4
28 / 16
18 / 13
20 / 8
17 / 8
24 / 7
26 / 13
24 / 14
29 / 20
27 / 13
21 / 8
16 / 8
21 / 6
13 / 12
30 / 15
16 / 12
19 / 11
15 / 12
25 / 14
13 / 10
14 / 2
30 / 15
20 / 13
19 / 13
12 / 8
14 / 12
24 / 8
21 / 10
17 / 4
19 / 13
13 / 3
15 / 11
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankaların, tüketici kredilerine yönelik yapılandırma talebinde bulunan borçlulardan aylık yüzde 2.02'ye varan yüksek faizler talep ettiğini öne sürerek, "Bu oran günümüzdeki kredi faiz oranlarının neredeyse iki katıdır. Yani faiz bindiriyorlar" dedi. Son günlerde gelen şikayetlerde yapılandırma konusunun ilk sıraya oturduğunu belirten Ağaoğlu, bankaların başvuranları 'Sizi kapsamıyor' diyerek geri çevirdiğini, yapılandırma talebinde ısrar eden tüketicilerin ise bankaların fahiş faiz oranlarıyla karşılaştığını söyledi.
- 17 Ekim 2016, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.