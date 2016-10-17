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Teste gir borcu bitir

ne girmediği için tavan tutardan borcu birikenler dikkat! 2 Ocak’a kadar test başvurusunu yapın, sonucuna göre borcunuz ya silinecek ya da önemli tutarda düşecek...

Teste gir borcu bitir
Milyonlarca kişi Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcundan kolayca kurtulacak. ne girmediği için tavan tutardan prim borcu birikenler, 2 Ocak günü mesai bitimine kadar yaşadıkları yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gelir testi başvurusunda bulunursa, borcu ya silinecek ya da önemli tutarda düşecek. Yapılacak test sonucunda, hane içindeki kişi başına geliri brüt asgari ücretin 3'te 1'inden (549 lira) az çıkanların borçları silinecek. Gelir bu rakamın üzerindeyse, prim ları gelir seviyesine göre geriye dönük güncellenecek. Düşen borç, 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödenebilecek. Gelir testi sonucu hane içindeki kişi başı gelir;
Asgari ücretin 3'te 1'inden (549 TL'den) az çıkanlar: Primini ilk tescil başlangıç tarihi itibariyle Hazine ödeyecek. Yani borç silinecek.
Asgari ücretin 3'te 1'inden asgari ücrete (549 TL'den 1.647 TL'ye) kadar olanlar: İlk tescil tarihi itibariyle aylık 65,88 TL prim üzerinden borcu güncellenecek.
Asgari ücretten asgari ücretin 2 katına (1.647 TL'den 3.294 TL'ye) kadar olanlar: İlk tescil tarihi itibariyle aylık 197,64 TL prim üzerinden borcu güncellenecek.
Asgari ücretin 2 katından (3.294 TL'den) fazla olanlar: İlk tescil başlangıç tarihi ile gelir testi sonuç tarihi arasında aylık 197,64 TL, gelir testi sonuç tarihi itibariyle ise 395,28 TL'den borcu güncellenecek.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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