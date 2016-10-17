Teste gir borcu bitir

Gelir testine girmediği için tavan tutardan prim borcu birikenler dikkat! 2 Ocak’a kadar test başvurusunu yapın, sonucuna göre Genel Sağlık Sigortası borcunuz ya silinecek ya da önemli tutarda düşecek...
Milyonlarca kişi Genel SağlıkSigortası (GSS) prim borcundankolayca kurtulacak. Gelir testinegirmediği için tavan tutardan prim borcubirikenler, 2 Ocak günü mesai bitimine kadaryaşadıkları yerdeki sosyal yardımlaşma vedayanışma vakıflarına gelir testi başvurusundabulunursa, borcu ya silinecek ya da önemlitutarda düşecek.Yapılacak test sonucunda, hane içindekikişi başına geliri brüt asgari ücretin 3'te1'inden (549 lira) az çıkanların borçlarısilinecek. Gelir bu rakamın üzerindeyse, primborçları gelir seviyesine göre geriye dönükgüncellenecek. Düşen borç, 12 ayda eşit aylıktaksitler halinde ödenebilecek. Gelir testisonucu hane içindeki kişi başı gelir; Asgari ücretin 3'te 1'inden (549 TL'den)az çıkanlar: Primini ilk tescil başlangıç tarihiitibariyle Hazine ödeyecek. Yani borç silinecek. Asgari ücretin 3'te 1'inden asgari ücrete(549 TL'den 1.647 TL'ye) kadar olanlar:İlk tescil tarihi itibariyle aylık 65,88 TL primüzerinden borcu güncellenecek. Asgari ücretten asgari ücretin 2 katına(1.647 TL'den 3.294 TL'ye) kadar olanlar:İlk tescil tarihi itibariyle aylık 197,64 TL primüzerinden borcu güncellenecek. Asgari ücretin 2 katından (3.294TL'den) fazla olanlar: İlk tescil başlangıç tarihiile gelir testi sonuç tarihi arasında aylık 197,64TL, gelir testi sonuç tarihi itibariyle ise 395,28TL'den borcu güncellenecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.