Sepet değişiyor

Ekonomi yönetimi, gıda fiyatlarından kaynaklanan enflasyonun aşağı çekilmesi için düğmeye bastı. Gıda fiyatlarının enflasyondaki ağırlığı yüzde 20'nin altına çekilecek. Ekonomi Bakanı NihatZeybekci, gıda fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 24'lerde olduğunu anımsatarak, "Bunun yüzde 20'nin altına düşmesi gerekiyor, yıl sonunda yapılacak" dedi. Zeybekci, ürünlerin tüketiciye gelene kadar artan maliyetlerinin aşağıya çekileceğini kaydetti.
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