  1. Tüketiciye faiz şoku
  2. İhracatçıya, KOBİ’ye finansman müjdesi

değişiyor

Sepet değişiyor
Ekonomi yönetimi, gıda fiyatlarından kaynaklanan un aşağı çekilmesi için düğmeye bastı. Gıda fiyatlarının enflasyondaki ağırlığı yüzde 20'nin altına çekilecek. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, gıda fiyatlarının enflasyon indeki ağırlığının yüzde 24'lerde olduğunu anımsatarak, "Bunun yüzde 20'nin altına düşmesi gerekiyor, yıl sonunda yapılacak" dedi. Zeybekci, ürünlerin tüketiciye gelene kadar artan maliyetlerinin aşağıya çekileceğini kaydetti.

HAZAL ATEŞ
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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