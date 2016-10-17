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'dan gaz müjdesi

Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türkiye'ye indirimin sağlanacağını, bunun tüketim hacmine bağlı olacağını ve formülün oluşturulması gerektiğini bildirdi.

Rusya açıkladı! Bir müjde daha geldi
Ay başında doğal gaz fiyatlarını yüzde 10 indiren hükümet yeni müjdelerin gelmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'de ve elektrik fiyatlarında indirim olup olmayacağı konusundaki soruya "Doğal gaz ve elektrik fiyatları üzerinde çalışılıyor. Önümüzdeki dönem güzel haberlere gebe olacaktır. Bu ve benzeri indirimlerle ilgili çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Rus gazına ilişkin olarak, "Taraflar indirimde mutabık" açıklamasında bulunmuştu. Konu ile ilgili olarak Enerji Bakanı Aleksandr Novak'tan da açıklama geldi.

Novak "Rossiya 24" TV kanalına yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye indirim sağlanacak. Bu indirim doğalgazın tüketim hacmine bağlı olacak. Ayrıca indirim konusunda bugün sadece prensiplerle belirlenmiş indirim formülün oluşturulması gerekiyor. Genel olarak biz ilerlemeye hazırız. Şirketlerimiz arasındaki çalışmalar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Rusya ve Türkiye "Türk Akımı" boru hattı projesinin hükümetlerarası sözleşmesini imzaladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmeler çerçevesinde tarafların doğalgaza indirim yapılması konusunda da anlaşıldığını belirtmişti.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi 14:26
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