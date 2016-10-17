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yeni lara koşuyor

Otomotiv yeni rekorlara koşuyor
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Kudret Önen, 2016'da sanayisinde ardı ardına ikinci kez rekor üretim ve rakamlarının gerçekleştirileceğini belirterek, "Katma değeri yüksek ürünlerle üretim ve ihracatta yeni lara koşuyoruz" dedi. Ocak- Eylül dönemine ilişkin görüşlerini dile getiren Önen, "İç pazarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 daralma olmasına karşın, ihracatın ivme kazanarak adet bazında yüzde 13 artması ile üretim de yüzde 6 büyüdü" diye konuştu.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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