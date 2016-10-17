Otomotiv yeni rekorlara koşuyor

Otomotiv Sanayii Derneği(OSD) Başkanı Kudret Önen, 2016'daotomotiv sanayisinde ardı ardına ikincikez rekor üretim ve ihracat rakamlarınıngerçekleştirileceğini belirterek, "Katmadeğeri yüksek ürünlerle üretim ve ihracattayeni rekorlara koşuyoruz" dedi. Ocak-Eylül dönemine ilişkin görüşlerini dilegetiren Önen, "İç pazarda geçen yılın aynıdönemine göre yüzde 6 daralma olmasınakarşın, ihracatın ivme kazanarak adetbazında yüzde 13 artması ile üretim deyüzde 6 büyüdü" diye konuştu.
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