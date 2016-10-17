İhracatçıya, KOBİ’ye finansman müjdesi

Başbakan Yardımcısı MehmetŞimşek, Hazine'ninihracatçıya yüzde 100,KOBİ'lere ise yüzde85 kefalet sağlayacakreform niteliğindekiyeni kredi garantimekanizmasına ilişkinçalışmalarınıntamamlandığını,bununla finansmanaerişimdekisıkıntılarıngiderileceğini,bankaların da kredimaliyetlerinin düşürüleceğinibildirdi. İşletmelerin krediriskinin, daha yüksek kefaletoranları ile Hazine Müsteşarlığıtarafından paylaşılmasısayesinde, finansal sistemtarafından daha az riskli olarakalgılanacağını ifade edenŞimşek, Hazine kefaletininişletmelerin daha düşükfaiz oranları ile kredikullanmaları imkanını daberaberinde getireceğini söyledi.
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