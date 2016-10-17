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İhracatçıya, ’ye finansman müjdesi

İhracatçıya, KOBİ’ye finansman müjdesi
Mehmet Şimşek, Hazine'nin ihracatçıya yüzde 100, 'lere ise yüzde 85 kefalet sağlayacak reform niteliğindeki yeni kredi garanti mekanizmasına ilişkin çalışmalarının tamamlandığını, bununla finansmana erişimdeki sıkıntıların giderileceğini, bankaların da kredi maliyetlerinin düşürüleceğini bildirdi. İşletmelerin kredi riskinin, daha yüksek kefalet oranları ile Hazine Müsteşarlığı tarafından paylaşılması sayesinde, finansal sistem tarafından daha az riskli olarak algılanacağını ifade eden Şimşek, Hazine kefaletinin işletmelerin daha düşük faiz oranları ile kredi kullanmaları imkanını da beraberinde getireceğini söyledi.
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  • 17 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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