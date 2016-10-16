Timuray dünya başkanı oldu

Vodafone Grubu'nun Afrika, Orta Doğu, Asya, Pasifik (AMAP) Bölge CEO'su olarak başarılı işlere imza atan Serpil Timuray, dün itibarıyla başladığı yeni pozisyonunda Grup Ticari Operasyonlar Dünya Başkanlığı ile Grup Strateji Dünya Başkanlığı görevlerini bir arada yürütecek. Timuray, yeni atandığı görevinde 56 milyar euro yıllık gelire ve 462,2 milyon toplam abone sayısına sahip Vodafone Grubu'nun dünya genelindeki tüm ticari operasyonlarının yönetecek.
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