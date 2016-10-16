Promosyona özel banka katkısı

Emeklilerin uzun süredir bekledikleri promosyon görüşmelerinde artık sona yaklaşılıyor. Türkiye genelinde yaygın oldukları için öncelikle kamu bankalarıyla sürdürülen görüşmelerde henüz bir netice alınamadı. Çalışma BakanıMehmet Müezzinoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre kamu bankaları emeklilerin sadece bankada paraları tuttukları güne göre hesap yapınca teklif ettikleri miktar çok düşük kaldı. Bakan Müezzinoğlu bu rakamı yükseltmek için görüşmelerin süreceğini belirtirken yeni bir formül de gündeme geldi. Görüşmelerin sadece kamu bankalarıyla değil özel bankalarla da sürdürülerek rekabetin ortaya çıkartılması düşünülüyor.
ZATEN SAHADALAR
Özel bankalar uzun süredir emeklilerin maaşlarını ödeyebiliyor. Bu alanda sıkı da bir rekabet yıllardır sürdürülüyor. Birçok banka emeklilerin maaşlarını kendilerinden alması için nakit paradanaltına, bedava hizmetten alışveriş indirimine kadar birçok konuda kampanya yürütüyor. Bu rekabetin promosyon görüşmelerine de taşınması bekleniyor.
300 LİRA ÖDENİYOR
Emeklilerin beklentileri maaş durumuna göre yıllık 150 lira ile 300 lira arasında oluşmuştu. Bu rakamlar da pazarlık masasına getirildi. Bu görüşmeler devam ederken Sosyal GüvenlikKurumu bir özel banka ile protokol imzaladı. Buna göre yeni emekli olanların ilk maaşları bu banka şubelerinden ödeniyor. Banka ilk maaşını almaya gelen emekliye "Maaşını bize taşırsan ve 3 yıl kalma sözü verirsen hemen 300 lira nakit vereceğim" teklifi yapıyor. Emekliler 300 lirarakamına zaten ulaşıldığını bunun maaş durumuna göre artırılabileceğini belirtiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.