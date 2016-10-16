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Emeklilere verilecek için kamu bankalarından düşük teklif gelmesi gözleri özellere çevrildi. SGK’nın yaptığı ilk sözleşmede 300 liralık promosyon verilmeye başlandı

Promosyona özel banka katkısı
Emeklilerin uzun süredir bekledikleri görüşmelerinde artık sona yaklaşılıyor. Türkiye genelinde yaygın oldukları için öncelikle kamu bankalarıyla sürdürülen görüşmelerde henüz bir netice alınamadı. Çalışma Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre kamu bankaları emeklilerin sadece bankada paraları tuttukları güne göre hesap yapınca teklif ettikleri miktar çok düşük kaldı. Bakan Müezzinoğlu bu rakamı yükseltmek için görüşmelerin süreceğini belirtirken yeni bir formül de gündeme geldi. Görüşmelerin sadece kamu bankalarıyla değil özel bankalarla da sürdürülerek rekabetin ortaya çıkartılması düşünülüyor.

ZATEN SAHADALAR
Özel bankalar uzun süredir emeklilerin maaşlarını ödeyebiliyor. Bu alanda sıkı da bir rekabet yıllardır sürdürülüyor. Birçok banka emeklilerin maaşlarını kendilerinden alması için nakit paradan altına, bedava hizmetten alışveriş indirimine kadar birçok konuda kampanya yürütüyor. Bu rekabetin promosyon görüşmelerine de taşınması bekleniyor.

300 LİRA ÖDENİYOR
Emeklilerin beklentileri maaş durumuna göre yıllık 150 lira ile 300 lira arasında oluşmuştu. Bu rakamlar da pazarlık masasına getirildi. Bu görüşmeler devam ederken Sosyal Güvenlik Kurumu bir özel banka ile protokol imzaladı. Buna göre yeni emekli olanların ilk maaşları bu banka şubelerinden ödeniyor. Banka ilk maaşını almaya gelen emekliye "Maaşını bize taşırsan ve 3 yıl kalma sözü verirsen hemen 300 lira nakit vereceğim" teklifi yapıyor. Emekliler 300 lira rakamına zaten ulaşıldığını bunun maaş durumuna göre artırılabileceğini belirtiyor.
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