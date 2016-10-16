İnşaat devlerinin gözü Çanakkale 1915’te

26 Ağustos'ta dünyanın en geniş köprüsünü devreye alan Türkiye, Çanakkale'nin iki yakasını bir araya getirecek tarihi hamle için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ulaştırma, BakanıAhmetArslan,Çanakkale 1915 köprüsü ile ilgili imzaların tamamlandığını bu ay içerisinde ihale için ilana çıkılacağını belirtti. Ahmet Arslan, 18 Mart2017'de temel atmayı hedeflediklerini kaydetti. Küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen Çin, Japon veGüney Koreli devlerin köprü yatırımını yakın takibe aldığını anlatan Bakan Arslan, "Türkiye'ye büyük bir güven var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yatırımcılarından Astaldi'nin ilgisi devam ediyor. Bu nedenle yatırımcı ilgisinde sıkıntı beklemiyoruz" dedi.
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