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İnşaat devlerinin gözü Çanakkale 1915’te

İnşaat devlerinin gözü Çanakkale 1915’te
26 Ağustos'ta dünyanın en geniş köprüsünü devreye alan Türkiye, Çanakkale'nin iki yakasını bir araya getirecek tarihi hamle için tüm hazırlıklarını tamamladı. Ulaştırma, Bakanı Ahmet Arslan, ile ilgili imzaların tamamlandığını bu ay içerisinde ihale için ilana çıkılacağını belirtti. Ahmet Arslan, 18 Mart 2017'de temel atmayı hedeflediklerini kaydetti. Küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen Çin, Japon ve Güney Koreli devlerin köprü yatırımını yakın takibe aldığını anlatan Bakan Arslan, "Türkiye'ye büyük bir güven var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yatırımcılarından Astaldi'nin ilgisi devam ediyor. Bu nedenle yatırımcı ilgisinde sıkıntı beklemiyoruz" dedi.
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