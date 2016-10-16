Engelliye 36 bin lira

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurarak işgücü piyasasına entegrelerini hedefleyen bu yönde hazırlanan ve desteğe değer bulunan projeler için 36 bin TL'ye varan hibe verecek. Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmasını, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmesi ve rehabilitasyonunu hedefleyen hibe projelerinin finansmanı belli sayıda engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanıyor. 2017/1. dönem hibe programına ilişkin başvuru rehberi www.iskur.gov.tr adresinde yayınlanırken, başvurular 9 Aralık 2016 tarihinde sona erecek. İŞKUR'a kayıtlı 18 yaşından büyük, eski hükümlü veya en az yüzde 40 engelli olma şartının arandığı hibe programı için hazırlanan projeler, kamu ve sosyal tarafların temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.
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