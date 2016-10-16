Dünyanın en iyisi Avrasya Tüneli

İstanbul'un iki yakasını Boğaz'ın altından birleştirecek, Kazlıçeşme-Göztepe arasındaki mesafeyi 15 dakikaya düşürecek, 14.6 kilometrelik Avrasya Tüneli açılmadan dünyanın en iyi projeleri arasına girdi. Dünyanın önde gelen müteahhitleri listesiyle bilinen Engineering News-Record (ENR) dergisinin düzenlediği 'Global Best Projects Awards' (Global En İyi Projeler Ödülleri) çerçevesinde Avrasya projesi birinci sırada yer aldı.
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