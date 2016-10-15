BAŞKANLIK SİSTEMİ
Başkanlık sistemi ile ilgili konuşan ve Türkiye'nin ikircikli olması içinde bulunduğu coğrafya itibariyle kaldıramayacağını belirten Bakan Zeybekci, "Türkiye'nin hakikaten gerek yatırımlarda, gerek kalkınmada, gerek sanayileşmede, teknolojik yenilenmede siyasi olarak da çevresine baktığımız zaman ateş çemberinin ortasında ikircikli olması mümkün değil, bunu kaldıramaz ne dünya kaldırabilir ne de bölge coğrafyası, Türkiye'nin ikircikli olmasını kaldıramaz. Şu anda Türkiye'de, devletin yönetimi anlamında bir sıkıntı vardır. Milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanı var. Türkiye'de Cumhurbaşkanı asla eskisi gibi olamaz çünkü halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı var, bir de bunun adı Recep Tayyip Erdoğan bu ülke sevdalısı millet sevdalısı bir lider var. Siyasi anlamda güçlü bir lider, artı milletin seçtiği bir Cumhurbaşkanı ve demiştik ki Başbakanlar da eski Başbakan olamaz. Çünkü halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanının olduğu ortamda halka gidip de ben çok iyi imza atarım, çok iyi onaylarım diyecek bir Cumhurbaşkanı seçimlerde herhalde böyle bir şey demez. Bu ülkenin bu devletin tüm dertleri ile ilgilenmek, projeler ortaya koymak, ülkenin muasır medeniyet yolcuğunun tarihine kaptanlığını yapacak bir liderlik yapacak söylem içinde olacaktır. Siyasi bir söylem içinde olacaktır" dedi.
Başkanlık sistemini Meclis'te 367 bulsa bile halka götürmeyi hedeflediklerini belirten Zeybekci, "O anlamda Türkiye bir tercihte bulundu bu halk. Kendi oyları ile Cumhurbaşkanı seçti, şimdi sistemin diğer tarafında parlamenter yapıyı hükümet yapısını, buna uygun hale getirmek zorunda. Yani halkın seçtiği Cumhurbaşkanlığı uygun bir siyasi yapıya, parlamenter yapıya uygun hale getirmek zorunda onun için başkanlık sistemi, bunun adına başkanlık sistemi deriz, bunun adına Cumhurbaşkanlığı sistemi deriz, bunun adına başka sistem mi deriz bilmiyorum ama ortada çok net bir şekilde bu şekilde bir ihtiyaç var. Ki bunu Türkiye çok iyi tanımlamalı, siyaset bunu hakikaten çok iyi şekilde tartışmalı, halkın önüne getirmeli biz de şu anda net olarak AK Parti olarak şunu söylüyoruz, TBMM'den bir uzlaşma ile geçecek olan böyle bir sistem başkanlık sistemi veyahut ta bu ihtiyacı giderek olan sistem 367 dahi olsa, yani 367'nin üzerinde dahi olsa halka götürerek, halka onaylattıracağız çünkü bu çok köklü tarihsel değişim, dönüşüm. Onun için son dönemlerde gördüğümüz kadarı ile TBMM'de grubu olan partilerde bir şey var yakınlaşma var yakınsama var birbirlerinin fikirlerine doğru. Yakın bir gelecekte de herhalde böyle bir çalışma yapılır. Parlamentodan geçtikten sonra, TBMM'den geçtikten sonra halkın önüne gelir halk da bu anlamda son kararı verir. Ülkenin menfaatine Türkiye geleceğe doğru koşacaksa hızlı hareket edecekse bu bir liderlikle yani tek böyle güçlü bir hızlı esnek karar alabilen bir sistemle yapılması gerekiyor o da başkanlık sistemidir" diye konuştu.
"DÜNYADAKİ EKONOMİK BİRLİKLER VE ŞANGAY BİRLİĞİ"
Türkiye'nin global bir ekonomi haline gelmesi için dünyadaki tüm ekonomik birliklerin içine katılması gerektiğini vurgulayan Bakan Zeybekci, "Bizim için gümrük birliği bir hedeftir, bizim için TITIP Avrupa Birliği ile ABD'nin arasında şuanda görüşmeleri bir şekilde hafiften dondurulan trans Atlantik yatırım ve ticaret ortaklığı anlaşması bizim için bir hedeftir. Rusya ve eski Sovyet ülkelerinin içinde yer aldığı beş ülkenin içinde yer aldığı ve genişleyen Avrasya Gümrük Birliği bizim için bir hedeftir. Tam üye olmak anlamında söylüyorum. Bunların hedef olduğu gibi Şangay Birliği de bizim için bir hedeftir. Körfez İş Birliği konseyi de bizim için bir hedeftir yani biz Türkiye olarak global bir ekonomi olacaksak ki öyleyiz, öyle olduğumuza inanıyoruz. Biz eğer global anlamda etkin bir ekonomi olmazsak edilgen bir hale düşersek de biliyoruz ki bundan daha ileriye gidemeyiz. Eğer 500 milyar dolarlık ihracat diyorsak, 2 trilyon dolarlık milli gelir diyorsak eğer kişi başına düşen gelirimiz 25- 30 bin dolarlar seviyesine çıkaracağız diyorsak, Avrupa'nın en büyük üçüncü, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir olacağız diyorsak biz global anlamda etkin bir ekonomi olmak zorundayız. Bunun için de Şangay bizim için hedeftir ama bu alternatif midir değildir. Bizim için öyle bir alternatif yoktur ama hedeftir" diye belirtti.
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